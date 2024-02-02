اقتصادي: برامج الحماية الاجتماعية دليل اهتمام الدولة بـ "محدودي الدخل"

علق الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، علي جهود الدولة في دعم المواطن المصري في كافة ربوع الوطن.

قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساندة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

أضاف أن برامج الحماية الاجتماعية تعبر عن إرادة راسخة في يقين الدولة بضرورة دعم "محدودي الدخل"، موضحًا أن هناك إرادة حقيقية للدولة في تبني استراتيجية دائمة للفئات من معدومي ومحدودي الدخل.

أشار إلى أنه بمراجعة الأمر منذ بداية برامج الإصلاح الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على متوسطي ومحدودي الدخل كان هناك سياسة اجتماعية تسير بالتوازي مع التعديات الاقتصادية العالمية.