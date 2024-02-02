أمم آسيا .. مدرب المنتخب الأردني يثني على أداء لاعبيه

عبر المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني عن سعادته الكبيرة بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023 بعد الفوز اليوم على منتخب طاجيكستان بهدف دون مقابل على ملعب أحمد بن علي.

وتحدث المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة مقدما الشكر للاعبين وأثنى على ما قدموه، مشيرا إلى أنهم بذلوا جهدا كبيرا في المواجهة التي وصفها بالصعبة حيث لعبوا مع منتخب قوي وعنيد، كان منظما في أرضية الملعب، مشيرا إلى أنهم نجحوا في التعامل مع اندفاع المنتخب المنافس خاصة في الشوط الثاني، كما أثنى على دور أعضاء الجهاز الفني الذين عملوا بجد وإخلاص لتحقيق النتيجة المرجوة في المباراة.

وقال عموتة إنهم مطالبون بمواصلة العمل بنفس النهج والاستراتيجية بالتفكير والتخطيط لكل مباراة، وستكون المواجهة المقبلة في الدور نصف النهائي بمثابة تحدي كبير ينتظرهم، حيث سيعملون بأقصى ما في وسعهم للاستعداد بشكل جيد ليكونوا في أعلى درجات التركيز.

وأرجع المدرب عدم التسجيل في الشوط الأول إلى غياب التركيز والجهد البدني الذي بذله لاعبو المنتخب في المرحلة الماضية من البطولة خلال المباراة مع العراق، مشيرا إلى أن هذه المباريات في الأدوار الاقصائية دائما ما يتم حسمها بجزئيات صغيرة، وتحرص جميع المنتخبات على التمسك بحظوظها حتى النهاية، معتبرا أن النتيجة كانت هي الأهم.

وأكد عموتة أن التأهل للدور نصف النهائي من البطولة سيكون دافعا كبيرا لمحاولة الوصول للنهائي في هذه النسخة ومواصلة المشوار، بتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة، سواء مع أستراليا أو كوريا الجنوبية ، معربا عن أمله في مواصلة المشوار بالمنافسة وعدم الاكتفاء بالتواجد في الدور نصف النهائي فقط.

وأشار المدرب إلى أن المنتخب الأردني لم يكن مرشحا قبل انطلاق البطولة لكنه تطور بعد ذلك من مباراة إلى أخرى على صعيد الأداء الفردي وكذلك المستوى الجماعي، ليصلوا لهذه المرحلة، معتبرا أن اللاعبين كان لهم النسبة الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز الكبير ببلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.

وختم المدرب تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير الأردنية والعربية التي وقفت بجانب المنتخب في مباراته أمام طاجيكستان، معتبرا أن المساندة الجماهيرية الكبيرة شكلت دافعا كبيرا للاعبين وجعلتهم يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الفوز في المواجهة.