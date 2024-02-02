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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم أمريكي ودعوى قضائية ضد شركة تسلا لهذا السبب

سيارات
سيارات

تواجه شركة تسلا، التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، دعاوى قضائية أمريكية، بتهمة سوء التعامل مع النفايات الخطرة في منشآتها بجميع أنحاء الولايات الموجودة فيها.

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أقيمت الدعوى القضائية، التي تسعى لفرض عقوبات مدنية وإصدار أمر قضائي؛ لإجبار تسلا على التعامل مع النفايات بشكل صحيح، بعد أشهر من فشل المفاوضات.

70 ألف دولار يوميا عقوبات مدنية

أكدت التقارير، أن العقوبات المدنية قد تصل إلى 70 ألف دولار لكل انتهاك يوميًا.

وقد اتهمت لوس أنجيليس وسان فرانسيسكو ومقاطعات أخرى تسلا بالتخلص بشكل غير صحيح من المواد التالفة في محطات النقل أو مدافن النفايات غير المسموح لها بقبول النفايات الخطرة.

وورد في الشكوى، أن مواد النفايات تشمل: زيوت التشحيم، وسوائل الفرامل، وبطاريات الرصاص الحمضية، والهباء الجوي، ومضادات التجمد، وسوائل التنظيف، والبروبان، والطلاء، والأسيتون، وغاز البترول المسال، والمواد اللاصقة ووقود الديزل. وتؤكد أن تسلا تواصل القيام بذلك في منشآتها.

وقالت شركة تسلا في عام 2022، إن المدعين العامين في مقاطعة كاليفورنيا، يحققون معها بشأن تعاملها مع إدارة النفايات في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وكشفت في ذلك الوقت أنها "نفذت تدابير علاجية مختلفة، بما في ذلك إجراء التدريب والتدقيق والتحسينات على برامج إدارة النفايات في موقعها

تسلا

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