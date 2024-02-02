لوموند : غضب الفلاحين يجتاح أوروبا

أبرز تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أزمة غضب المزارعين في عدة دول في الاتحاد الأوروبي وسلطت الضوء علي تتباين دوافعهم.

وأوضحت لوموند أن احتجاج المزارعين يتزايد في كل مكان تقريبا في أوروبا: من هولندا إلى رومانيا، مرورا بألمانيا وفرنسا، ويعاني المزارعون من اضطراب بسبب أسعار الوقود، والمنافسة الأوكرانية والقيود الأوروبية.

وبدعم من جزء كبير من الطبقة السياسية، لم يستسلم المزارعون الفرنسيون لمدة أسبوعين للحصول على “إجراءات ملموسة” من الحكومة. حيث أعلن رئيس الوزراء جابرييل أتال، أمس الخميس، عن عدد كبير من الإجراءات التي تلبي، حسب قوله، "جزءًا كبيرًا من توقعات" المزارعين.

ومن بين هذه الإجراءات تعزيز قوانين تهدف إلى منع المنتجين من تحمل وطأة حرب الأسعار الشرسة بين محلات السوبر ماركت من ناحية، وموزعي وموردي الصناعة الزراعية من ناحية أخرى.

ومن جانبها، تلتزم المفوضية الأوروبية "بتقليل العبء الإداري" لإجراءات السياسة الزراعية المشتركة. ولكن في اليوم نفسه، أعربت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن قلقها إزاء رؤية الدول تقدم المساعدات بدلاً من تنفيذ عملية ضبط الميزانية "الضرورية".

وخرج آلاف المتظاهرين من عدة دول وغزت نحو 1200 جرار شوارع بروكسل، لتعكس غضب العالم الزراعي في جميع أنحاء أوروبا. وهتف المتظاهرون الناطقون بالفرنسية أو الهولندية أو الإيطالية أو الألمانية: "هذه ليست أوروبا التي نريدها"، "دعونا نخرج الغذاء من التجارة الحرة"، "معايير أقل".