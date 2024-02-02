عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوموند : غضب الفلاحين يجتاح أوروبا

صدى البلد

أبرز تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أزمة غضب المزارعين في عدة دول في الاتحاد الأوروبي وسلطت الضوء علي تتباين دوافعهم. 

وأوضحت لوموند أن احتجاج المزارعين يتزايد في كل مكان تقريبا في أوروبا: من هولندا إلى رومانيا، مرورا بألمانيا وفرنسا، ويعاني المزارعون من اضطراب بسبب أسعار الوقود، والمنافسة الأوكرانية والقيود الأوروبية.

وبدعم من جزء كبير من الطبقة السياسية، لم يستسلم المزارعون الفرنسيون لمدة أسبوعين للحصول على “إجراءات ملموسة” من الحكومة. حيث أعلن رئيس الوزراء جابرييل أتال، أمس الخميس، عن عدد كبير من الإجراءات التي تلبي، حسب قوله، "جزءًا كبيرًا من توقعات" المزارعين. 

ومن بين هذه الإجراءات تعزيز قوانين تهدف إلى منع المنتجين من تحمل وطأة حرب الأسعار الشرسة بين محلات السوبر ماركت من ناحية، وموزعي وموردي الصناعة الزراعية من ناحية أخرى.

ومن جانبها، تلتزم المفوضية الأوروبية "بتقليل العبء الإداري" لإجراءات السياسة الزراعية المشتركة. ولكن في اليوم نفسه، أعربت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن قلقها إزاء رؤية الدول تقدم المساعدات بدلاً من تنفيذ عملية ضبط الميزانية "الضرورية".

وخرج آلاف المتظاهرين من عدة دول وغزت نحو 1200 جرار شوارع بروكسل، لتعكس غضب العالم الزراعي في جميع أنحاء أوروبا. وهتف المتظاهرون الناطقون بالفرنسية أو الهولندية أو الإيطالية أو الألمانية: "هذه ليست أوروبا التي نريدها"، "دعونا نخرج الغذاء من التجارة الحرة"، "معايير أقل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

بعد قرار رفع الفائدة 2%| أفضل شهادات الاستثمار في البنوك.. تصل إلى 30%

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: حل مشكلة الدولار خلال أيام.. فيديو

مفتي الجمهورية: البدعة تكون محرَّمة عندما تخالف أحكام الإسلام

المستشار خفاجي يكشف المخالفات الأممية في تنفيذ أحكام العدل الدولية

أردوغان يزور مصر الأيام المقبلة.. طفرة مرتقبة في العلاقات والتبادل التجاري بين مصر وتركيا

الصفقة تمت.. البرتغالي جوزيه جوميز مديرا فنيا لنادي الزمالك

حقيقة إيقاف مسلسل كوبرا لـ محمد إمام في رمضان 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

2 مليون دولار| الأجهزة الأمنية توجع السوق السوداء.. وضبط متورطين في تجارة العملة

فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ