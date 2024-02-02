حماس تدرس اقتراح وقف إطلاق النار بشروط

اعترف قادة حماس- بما في ذلك إسماعيل هنية وأسامة حمدان- بدراسة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، والذي يتضمن فترات توقف طويلة للقتال في غزة، واحتمال تبادل الرهائن الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.

في حين تلتزم حماس بمطالبها الأولية بوقف دائم لإطلاق النار، فإنها تصر على إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، كجزء من أي اتفاق.

ويختلف موقف المجموعة، الذي يركز على إطلاق سراح السجناء على نطاق واسع ووضع نهاية نهائية للصراع في غزة، عن الاقتراح متعدد المراحل الذي قدمه مسؤولون من مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع. والجدير بالذكر أن الخطة المقترحة تستبعد وقفًا دائمًا لإطلاق النار.

وشدد إسماعيل هنية على أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى وقف كامل للهجوم الإسرائيلي على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية، وهي المطالب التي رفضتها إسرائيل.

في غضون ذلك، أعرب أسامة حمدان عن تشككه في وقف القتال المتتالي المقترح، قائلاً: "لا يمكن أن يكون هذا مقبولاً من قبل المقاومة".