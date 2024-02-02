وزير الخارجية البريطاني يحث نتنياهو على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

كشف اللورد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، في بيان، أن المناقشات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهدت نصحه بتحويل التركيز نحو مناقشة ما يمكن أن تكون عليه الدولة الفلسطينية، بدلاً من الخوض في حدودها.

وشدد اللورد كاميرون، على أن جزءًا من سياسة المملكة المتحدة، يتضمن النظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ربما في الأمم المتحدة، مع تطور العملية.

وأوضح اللورد كاميرون أن الاعتراف لن يكون خطوة فورية، بل هو أمر يجب استكشافه مع تقدم عملية السلام.

وشدد على أهمية البدء في العملية، قائلاً: "إن العملية بحاجة إلى البدء. ولكن لا يجب أن تكون في نهاية العملية".

وعلى الرغم من معارضة نتنياهو المستمرة للسيادة الفلسطينية، أشار اللورد كاميرون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يستبعد تماما حل الدولتين.

وحث اللورد كاميرون، الذي يقوم حاليا بجولة إقليمية ويتحدث من لبنان، نتنياهو على الانخراط في مناقشات تتصور السمات المحتملة والجوانب الإيجابية للدولة الفلسطينية.