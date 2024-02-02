الأردن.. اعتقال 4 إسرائيليين بعد عبور الحدود بسيارة جيب

أفاد التلفزيون الرسمي الأردني اليوم الجمعة نقلا عن مصدر عسكري أن حرس الحدود الأردني اعتقل لفترة وجيزة أربعة إسرائيليين أمس الخميس عبروا الحدود عن طريق الخطأ.

وبينت التحقيقات أنهما عبرا بالخطأ، وتم إعادتهما لاحقا إلى السلطات الإسرائيلية عبر القنوات الرسمية، بحسب التلفزيون.

وردا على سؤال حول الحادث، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في الأردن: “تلقت الوزارة الليلة الماضية بلاغا عن أربعة شبان إسرائيليين عبروا الحدود بطريق الخطأ في منطقة وادي رم خلال رحلة بسيارة جيب وتم احتجازهم لاستجوابهم على الفور من قبل السلطات المحلية الأردنية."