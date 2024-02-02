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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوبة واشنطن: نعمل مع الشركاء الإقليميين لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة

ليندا توماس جرينفيلد
ليندا توماس جرينفيلد

قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إننا نعمل مع العديد من الشركاء الإقليميين بشأن اقتراح جديد لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

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القسام تقتل 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر في غرب غزة

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ليبرمان: على إسرائيل تسليم غزة لمصر وتقسيم الضفة الغربية مع الأردن

وأضافت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي لها نقلته قناة “القاهرة الإخبارية"، أنه إذا تمت الموافقة على الاقتراح الجديد للهدنة فسوف نتمكن من الوصول إلى وقف مستدام للأعمال العدائية، مشيرةً إلى أنه يجب على المنظمة الأممية أن تتمكن من إيصال المساعدات إلى غزة وتوسيع نطاقها.

 

وأشارت إلى أنه يجب إجراء تحقيق موسع بشأن اتهامات مشاركة عناصر من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في أحداث 7 أكتوبر.

غزة المحتجزين

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