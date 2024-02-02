المخابرات اللبنانية تلقي القبض على عدد من مواطنيها.. لهذا السبب

ألقت دورية تابعة لمديرية المخابرات اللبنانية القبض عدد من المواطنين اللبنانيين وهم : (ي.م.)، (ا.م.)، (م.ش.)، (ح.ا.)، (ا.ع.). علي ذمة التحقيقات في قضايا نصب واحتيال .

جاء ذلك في بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش، "على أثر توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول شبكة إجرامية تنشط في أعمال نصب واحتيال بين لبنان وإحدى الدول الأوروبية.

وذكر البيان" وقد تبين أن اللبنانين سالفي الذكر هم أعضاء في الشبكة المذكورة ويعمدون مع آخرين خارج لبنان إلى استدراج أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفات أمنية وقضائية بواسطة تقنيات وبرامج إلكترونية متطورة بهدف الاستيلاء على أموالهم ومقتنياتهم الثمينة".

وأكدت أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

