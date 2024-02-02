علي الدين هلال: الحوار الوطني ليس منافسا للبرلمان.. ولا يمارس سلطة التشريع.. فيديو

قال الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي، إن سور الأزبكية كان بمثابة أول أستاذ لي، لافتا إلى أن المرأة محل تقدير في مصر منذ التاريخ القديم.

وأضاف هلال، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "سور الأزبكية في الخمسينيات والستينيات كان بمثابة رئة المثقفين".

وفي سياق اخر اكد هلال ان الحوار الوطني"جمع أكبر عدد من أصحاب الرأي في مصر "، موضحا أن الحوار الوطني حرص على جمع كافة الآراء من مختلف الأيديولوجيات".

وأوضح الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي،: "الحوار الوطني ليس منافسا لمجلس النواب، والبرلمان وحده هو من يشرع القوانين، والحوار الوطني لا يمارس سلطة التشريع".