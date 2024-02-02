الولايات المتحدة تعزز دفاعاتها وتشن ضربات ردا على هجوم الحوثيين

عززت الولايات المتحدة دفاعاتها في قاعدة البرج 22 في الأردن؛ ردا على الهجوم الأخير بطائرة دون طيار، والذي أودى بحياة 3 من أفراد الخدمة الأمريكيين في القاعدة، وفقا لمسؤول أمريكي.

وفي الوقت نفسه، جرى تنفيذ ضربات، دفاعا عن النفس داخل اليمن، مستهدفة منشآت عسكرية للحوثيين يُنظر إليها على أنها تهديد وشيك.

ونفذت القوات البريطانية والأمريكية 3 ضربات مشتركة في محافظة حجة شمال اليمن، معقل قوات الحوثيين، حسبما ذكرت قناة المسيرة الإخبارية التابعة لحركة الحوثيين.

وفي خضم التوترات المتصاعدة، أعربت بعض الفصائل المدعومة من إيران، مثل حركة النجباء في العراق، عن عزمها مواصلة مهاجمة القوات الأمريكية، على الرغم من الرد العسكري الوشيك.

وتجري دراسة الأهداف المحتملة للرد الأمريكي، بما في ذلك مواقع في سوريا واليمن والعراق، وهو مصدر الطائرة بدون طيار الإيرانية الصنع المسؤولة عن الهجوم على أفراد الخدمة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على ضرورة تقليص قدرات المسؤولين عن الهجوم، قائلا: "في هذه المرحلة، حان الوقت لمصادرة قدرات أكبر مما أخذناه في الماضي".

كما لفت الصراع الانتباه إلى الديناميكيات الإقليمية الأوسع، حيث اغتنمت الميليشيات المدعومة من إيران الفرص التي قدمها الصراع بين إسرائيل وحماس لتبرير العديد من الضربات ضد المنشآت الأمريكية، والتي بلغ مجموعها 166 حادثة على الأقل.

وتعزو الولايات المتحدة الهجوم الأردني إلى المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف من الميليشيات المدعومة من إيران. وأكد مسؤول أميركي آخر محاولات التواصل عبر القنوات الدبلوماسية مع إيران خلال الأشهر الماضية بهدف كبح جماح الجماعات المسلحة.