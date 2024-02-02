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رئيس التحرير
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مليارات الدولارات.. مصطفى بكري يزف بشرى من الاتحاد الأوروبي: «ربنا هيفتحها علينا»

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، بيان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بشأن الاتصال الهاتفي بين المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، وبين السفير سامح شكري وزير الخارجية.

وأوضح مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة  “صدى البلد"، أن السفير أحمد أبو زيد، أكد أن وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع “ أوليفر فارهيلي”؛ في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل، وما شهدته من توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر، في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف بكري: السفير أبو زيد، أوضح أن المفوض الأوروبي حرص خلال الاتصال على إحاطة الوزير سامح شكري علماً بالمستجدات الخاصة بإقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي، لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي، ومن بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ( 2021-2027)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.

9.5 مليار دولار

وعلق الإعلامي مصطفى بكري، على بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية، قائلا: "إحنا اتكلمنا في وقت سابق إن المخصصات ستكون في حدود 9.5 مليار دولار، وأتمنى إن يكون هو ده الرقم المطروح، صبرا، والله ربنا هيفتحها علينا من كل الاتجاهات، هذا البلد ربنا حاميه طول الوقت".

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