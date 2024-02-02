افتتاح مشروع التنمية المتكاملة بمنطقة " السيدة عائشة "

افتتح الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مودة " مساجد آل البيت تنمية وتطوير " رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب. و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نموذج مؤسسة " مودة " الإنسان قبل البنيان " بمنطقة السيدة عائشة لتحقيق التنمية المتكاملة و المستدامة من خلال مراكز الشباب في منطقة السيدة عائشة إنطلاقاً من مركز شباب الإمامين والتونسي ، وذلك بداية من بناء القدرات المرتكزة على ترسيخ وتعظيم مفاهيم الأخلاق والوعي والقيم الانسانية وصولاً إلى التمكين الإقتصادي .حضر اللقاء قيادات وزارة الشباب ومجلس أمناء مؤسسة مودة ولفيف من الشخصيات العامةو الخبراء.

ثمن د. أشرف صبحي تجرية التعاون مع مؤسسة مودة سواء على صعيد برامج بناء القدرات و التمكين الإقتصادي من خلال مشروع " إنتاچ " ووحدته الإنتاجية ألوان الخير للكروشيه والمكرمية ، ومشروع تأهيل الشباب إلى سوق العمل ، ونموذجها المقدم في أندية الفتاة فضلا عن دعم المشروعات الحرفية القائمة في المنطقة .

من جانبه فقد أشاد فضيلة الإمام د. علي جمعة بتجربة النجاح مع وزارة الشباب والرياضة لتكون نموذجا يطبق في جميع مراكز الشباب وان مودة لديها خطة للتطوير في كل ارجاء الجمهورية



الدكتورة ايمان رشوان عضو مجلس الامناء ثمنت دور وزارة الشباب وجهود د أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مودة, لدعم تنفبذ المشروعات التنموية بمركز شباب الإمامين والتونسي, مشيدة بدعم قيادات العمل الأهلي وقيادات وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مؤسسة مودة وعدد من الشخصيات العامة الذين يساهمون بكل جهد في تنفيذ تلك المشروعات

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة مودة ووزارة الشباب والرياضة ضمن خطتها لتطوير المناطق المحيطة بمساجد آل البيت, وبناء قدرات المواطنين من خلال خطة مؤسسة مودة للتنمية الشاملة تحت عنوان الإنسان والبنيان.

قال المُستشار الدكتور سمير جاويد، أمين عام مؤسسة مودة اللقاء استكمالاً لخطة مودة في ضوء استراتجيتها لتطوير مساجد آل البيت، ومنها مسجد السيدة عائشة، والمناطق المحيطة بها, مع الاهتمام بنشر التوعية والتثقيف، وأوضح جاويد أن منطقة السيدة عائشة تشهد تطويراً شاملا،ً

ومنها مشروعات تنموية متكاملة , وقبل كل ذلك الارتقاء بالشباب من خلال تطوير مراكز الشباب . في ضوء التعاون مع وزارة الشباب ,حيث ان أعمال مؤسسة مودة لا تقتصر علي عملية التطوير المعماري فقط ,ولكن تشمل بناء الإنسان صحياً وعلمياً وثقافياً، الإنسان قبل البنيان والبشر قبل الحجر.

أكد جاويد أن مؤسسة مودة لديها خطة طموحة لتطوير المنطقة ,وتأهيل شبابها التي تشمل تطويركافة التفاصيل الدقيقة والاهتمام بالنابغين المبتكرين الموهوبين وتنمية البحث العلمي والابتكار،لديهم بإعتبارهم أهم أولويات الدولة، في المرحلة القادمة.

وقال محمد رشوان عضو مجلس الامناء أن أعمال التجديد والتطوير بمركز شباب الإمامين والتونسي وبنيته التحتية تعد نموذج حقيقي لتحقيق التنمية على صعيدي الإنساني للمساهمة في تنمية قدرات الشباب وكلها جهود للمساهمة في بناء المجتمع.

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