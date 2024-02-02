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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عائلة بايدن تستقبل رفات الجنود الأمريكيين ضحايا هجوم البرج 22

صدى البلد

انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إلى العائلات الحزينة في قاعدة دوفر الجوية في يوم رمادي بارد لتكريم أعضاء الخدمة الأمريكية الثلاثة الذين قتلوا في هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن، والمعروف بالهجوم على البرج "22".

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن عائلة بايدن اجتمعت على انفراد مع العائلات قبل طقوس مهيبة مدتها 15 دقيقة تقريبًا، تسمى النقل الكريم، والتي أصبحت غير شائعة نسبيًا في السنوات الأخيرة مع انسحاب الولايات المتحدة من الصراعات في الخارج.

ويضع بايدن يده على قلبه وهو يشاهد أعضاء فريق الجيش وهم ينقلون الصناديق التي تحتوي على رفات الجنود الذين سقطوا من طائرة نقل عسكرية من طراز C-5 Galaxy إلى مركبة تنتظر.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، من بين مسؤولي وزارة الدفاع والإدارة الذين انضموا إلى عائلة بايدن في الإجراءات.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن أعضاء الخدمة الذين قتلوا الأحد الماضي كانوا جميعهم من جورجيا، وكانت هذه الوفيات هي أولى الوفيات الأمريكية التي يُلقى باللوم فيها على الميليشيات المدعومة من إيران، والتي كثفت منذ أشهر هجماتها على القوات الأمريكية في المنطقة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر. 

وبشكل منفصل، لقي اثنان من القوات الخاصة التابعة للبحرية حتفهما خلال مهمة في يناير للصعود على متن سفينة لا تحمل علمًا وكانت تحمل أسلحة إيرانية الصنع غير مشروعة إلى اليمن.

عائلة بايدن رفات الجنود الأمريكيين المقتولين هجوم البرج 22 الرئيس الأمريكي جو بايدن

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