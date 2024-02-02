رد مصر الحازم يغير خطط إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا .. بكري يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن مخطط إسرائيل الجديد بالنسبة لمحور “فيلادلفيا”، ذلك بعد رد مصر الحازم بشأن تهديدات إسرائيل بالسيطرة عليه.

وقال خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” أن الخطة الإسرائيلية الجديدة تهدف إغلاق الثغرات في المحور لمنع دخول الأسلحة إلى قطاع غزة.

ولفت بكرى أن خطة إسرائيل تتمحور حول تركيب مجسات الكترونية على السياج الفاصل بين حدود مصر وغزة، تحلق طائرات إسرائلية مسيرة على منطقة الحدود، تسيير دوريات مشتركة.



وأشار بكرى إلى أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي زار القاهرة مؤخراً وعرض الأمر على المسئولين الأمنين المصريين، فكان رد القاهرة بعدم السماح لأى انتهاك للسيادة المصرية أو الملحق الأمنى لاتفاقية السلام الإسرائلية الموقعة عام 1979، وكل المعلومات تشير إلى أن إسرائيل تنوي تنفيذ عملية عسكرية إتجاه مدينة رفح على الحدود مع مصر والهدف خلق أمر واقع، للتوصل إلى تفاهمات مع مصر وهو أمر خطير حذرت منه مصر أكثر من مرة.