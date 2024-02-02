المرصد السوري يعلن حصيلة الضربات الجوية على الحدود العراقية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن حصيلة الضربات الأمريكية على الحدود السورية العراقية أسفرت عن مقتل 6 أفراد من الجماعات الإيرانية بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية.

وأضاف المرصد الصوري أن 4 آخرون أصيبوا، نتيجة الغارات الجوية على منطقة الحيدرية ببادية الميادين، كما استهدفت الغارات مزارعين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور في سوريا.

واستهدفت الطائرات الأمريكية منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤول أمريكي، "بدء ضربات أمريكية في سوريا ردا على هجوم الأردن".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قوله إن "الغارات على مواقع في دير الزور ليست أمريكية".