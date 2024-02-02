جائحة صحية خارجة عن السيطرة تهدد أمريكا

قال التحالف الوطني لمديريات الأمراض المنقولة جنسياً في أمرؤكا، إن الولايات المتحدة تشهد جائحة «خارجة عن السيطرة» من الأمراض المنقولة جنسياً.

وجاء هذا التحذير، كما ذكر موقع «ساينس أليرت»، عقب صدور التقرير السنوي الخاص بالأمراض المنقولة جنسياً عن مركز السيطرة على الأمراض (سي دي سي).

ويقول التقرير «تم تشخيص أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة بالكلاميديا، والسيلان، والزهري».

ويعد أكثر الأمراض المنقولة جنسياً انتشاراً بالولايات المتحدة عام 2022 الكلاميديا، وهو يتربع على القمة منذ عدة سنوات، إلا أن أكثر ما يقلق مسؤولي الصحة هو الارتفاع الحالي في الإصابة بالزهري.

ووفقاً لبيانات مركز السيطرة على الأمراض، فإن حالات الإصابة بالزهري في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 80 في المائة خلال آخر خمس سنوات.

وبينما يعتقد البعض أن البالغين فقط هم من يصابون بالزهري، فإنه يهدد حياة الأطفال أيضاً الذين قد يصابون به عن طريق الأم خلال فترة الحمل أو في أثناء الولادة.