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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جودة عبدالخالق: اليسار وقع فريسة لتأويل الإخوان للدين.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إن النص الديني والكتب السماوية، يحتمل التأويل، وبالتالي الخطأ الذي ارتكبه فصيل اليسار، هو أنه وقع فريسة لسردية الإخوان الإرهابية، من خلال التركيز على الطقوس بشكل كبير، بالإضافة إلى استدعاء النصوص التي تؤكد معنى "أنا ومن بعدي الطوفان".

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جودة عبد الخالق: النصوص الدينية تحتمل التأويل


أضاف "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقة بين الفئات الإجتماعية أو الطبقات منسية وموضوعة تحت عنوان "البر والإحسان.

أشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إلى أن اليسار ركز على فكرة الإخوان، في نفي الوطن واستبدالها بفكرة الأمة الإسلامية، حيث من الأفضل التعامل بشكل أوسع مع الفكرة.


ونوه "عبد الخالق"، أن فكرة النصوص والدين الإسلامي، تؤكد على فكرة العدالة الإجتماعية، وهذا ما وجدنه في سيرة الرسول صلى الله علية وسلم، والصحابة.


وأردف، أن عند التعامل مع الجماهير التي يصعب عليها التميز بين المسلم والمتأسلم، قد تعاني من فكرة أن عند نقض المتأسلمون ستتهم بمهاجمة الدين الإسلامي.


وتابع، أن البعد الذي غاب، سطح الامور كثيرًا، وأصبح يصب في خانة أن الأخوان كانوا أيام الرئيس عبد الناصر، والرئيس محمد حسني مبارك، يعانون من المظلومية، وبالتالي الناس تعاطفت مع هذا الجانب الذي يعاني من الظلم والاضطهاد على مدار السنوات.

جودة عبدالخالق

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