رويترز: الضربات الأمريكية استهدفت منشآت بالعراق وسوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الضربات الأمريكية استهدفت منشآت في العراق وسوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق من اليوم الجمعة أن حصيلة الضربات الأمريكية على الحدود السورية العراقية أسفرت عن مقتل 6 أفراد من الجماعات الإيرانية بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية.

وأضاف المرصد الصوري أن 4 آخرون أصيبوا، نتيجة الغارات الجوية على منطقة الحيدرية ببادية الميادين، كما استهدفت الغارات مزارعين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور في سوريا.

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله إنه تم "شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف للحوثيين".

وتزامنت هذه الضربات مع الغارات التي شهدتها الحدود العراقية السورية والتي يرجح أنها بطائرات أمريكية، ردا على الهجوم على القاعدة الأمريكية في شمال شرق الأردن المعروف بـ"البرج 22".

وتستمر الضربات الأمريكية، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية ضرب السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر تضامنًا مع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.