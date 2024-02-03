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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|البحوث الفلكية يكشف عن موعد بداية شهر شعبان.. اللهم بلغنا رمضان..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.. ترقبوها عبر هذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

باقي أسبوع.. آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول بكلية الدراسات الإفريقية

أعلن الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لدور يناير، لجميع البرامج الدراسية.

التعليم العالي تُغلق كيانًا وهميًا بالشرقية.. وتوجيهات هامة للطلاب وأولياء الأمور
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية للتدريب" والكائن مقرها في (بجوار محطة السكة الحديد - بشيبة النكارية - مركز الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعي قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية، والمؤهلات العليا والمتوسطة في التخصصات الآتية (تمريض - تحاليل الطبية - قسم أسنان -  الأشعة)، وأن مدة الدراسة عامين أو عام مكثف دون اشتراط المجموع (50% أو أقل) أو سنة التخرج، مع توفير فرص عمل وإمكانية تقسيط المصروفات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.. ترقبوها عبر هذا الرابط
يتنظر جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 وأولياء أمورهم ، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم .

نجم بـ سطوع الشمس بجوار القمر| ظاهرة فلكية مثيرة بسماء مصر الليلة
تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

حقوق القاهرة تطمئن الطلاب بـ نتيجة الفصل الدراسى الأول
أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، رسالة مهمة للطلاب بشأن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

البحوث الفلكية يكشف عن موعد بداية شهر شعبان.. اللهم بلغنا رمضان
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد بداية شعر شعبان ونهاية شهر رجب فلكياً.

 

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