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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جودة عبد الخالق: طرحت فكرة ضرورة ربط الجنيه المصري بالعملات المختلفة.. فيديو

جودة عبدالخالق
جودة عبدالخالق

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، على ضرورة تنفيذ فكرة ربط الجنيه المصري بالعملات المختلفة بخلاف الدولار الأمريكي.

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وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" :"أنا طرحت فكرة ضرورة ربط الجنيه المصري بالعملات المختلفة بخلاف الدولار الأمريكي، من أكثر من عشر سنوات، وطرحته أيضاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وأيضاً في المؤتمر الإقتصادي الذي تم في أكتوبر عام 2022، ولكن للأسف هناك عائق في التنفيذ".

 

وتابع:"المسائلة مش صعبة ولا مستحيلة ولا لوغاريتمات في دول كثيرة نفذتها وطرح، فلو نفرض أننا مش عايزين نعمل حسبة أحنا ممكن ناخد مثلاً موجودة بالفعل إللي هي أسمها حقوق السحب الخاصة واللي بتعامل بها صندوق النقد الدولي" فنجد أن صندوق النقد الدولي بيحسب حسابته كلها ليست من خلال عملة محددة ولكن بما يعادل مثلاً سلة من أربع عملات هما ( الدلار الامريكي ـ الجنيه الاستيرليني ـ اليورو ـ واليوان الصيني)".

 

ووأصل:"ولكن المشكلة لما أنت بتخفض الجنيه ، وفي نفس الوقت ترتفع الأسعار ، على خلفية تخفيض فيمة الجنيه ، يبقى إللي كسبناه بالأيد اليمين نتيجة التخفيض خسرناه بالشمال نتيجة ارتفاع التكاليف ، لأن ارتفاع التكاليف معاناه أن تنافسيتك في مجال التعاون الدولي تجارياً بتقل ، فضلاً عن الخسارة على مستوى الأصول ، وبالتالي كافة الأصول اللي بنملكها أصبحت بثمن بخس بالنسبة للغير"

برنامج الشاهد

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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