اخبار التوك شو| المصل واللقاح : العدوى الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية.. مصطفى بكري يزف بشرى من الاتحاد الأوروبي: «ربنا هيفتحها علينا»

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:



المفتى: القانون المصرى أحاط عقوبة الإعدام بضمانات لا مثيل لھا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عقوبة الإعدام قد أُحيطت بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري.





خطأ كارثي| "المصل واللقاح" يحذر: العدوى الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية

حذر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، المواطنين من الإفراط في تناول المضادات الحيوية في ظل موسم انتشار العدوات التنافسية.





دوي انفجارات قوية في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن وسائل إعلام سورية، سماع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا.



كرم جبر: يجب زيادة دور الدول العربية في دعم مصر عبر الاستثمار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أزمة الديون تحتاج إلى خطوات جيدة لحلها، مشيرا إلى أنه كان هناك عالم بريطاني اقتصادي شهير، يقول إنه “في حال تم اقتراض 100 جنيه من البنك؛ فأنت في أزمة.. وإذا اقترضت مليون جنيه؛ فالبنك في أزمة”.





حموضة الدم أحدها.. حسام موافي يكشف 6 أسباب للنهجان

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، عن أسباب النهجان، التي يعاني منها بعض الأشخاص، موضحًا أن التدخين يعد من الأسباب التي تؤدي إلى النهجان.





مليارات الدولارات.. مصطفى بكري يزف بشرى من الاتحاد الأوروبي: «ربنا هيفتحها علينا»

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، بيان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بشأن الاتصال الهاتفي بين المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، وبين السفير سامح شكري وزير الخارجية.



أسامة ربيع : تأثر الحركة في قناة السويس بسبب أزمات البحر الأحمر

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن القناة تاثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسئولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتويلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.





مصطفى بكري: حل مشكلة الدولار خلال أيام.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قضية أسعار الدولار ما زالت تسيطر على تفكير المواطنين والتجار اصبحوا يتوقفون عن البيع والشراء في الوقت الحالي.





رد مصر الحازم يغير خطط إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا .. بكري يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن مخطط إسرائيل الجديد بالنسبة لمحور “فيلادلفيا”، ذلك بعد رد مصر الحازم بشأن تهديدات إسرائيل بالسيطرة عليه.



المفتى: لا مانع شرعًا من كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع من دعاء المسلم لنفسه وللغير، بل لولاة الأمور، مشيرًا إلى أن من مظاهر الإحسان لغير المسلمين والرحمة بهم: الدعاء لهم بما يصلح دنياهم ويقيم معاشهم؛ من الصحة والشفاء من الأمراض وتكثير المال والولد؛ لِما فيه من معاني الرحمة والشفقة على الخَلْق، والإسلام دين السلام والرحمة والأمان للبشرية جميعًا.