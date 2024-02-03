مدرب المنتخب السابق: صلاح وطني أكثر من أي لاعب في مصر

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لم يدعِ الإصابة، خلال تواجده مع الفراعنة في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما أعرفه أن محمد صلاح لديه تمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج علاج 3 أسابيع على الأقل".

وأضاف: "اتحاد الكرة لم يقول الحقيقة منذ البداية، وهذا ما تسبب في حالة الجدل.. هل على محمد صلاح الاستمرار في معسكر المنتخب من أجل التشجيع فقط؟".

وتابع: "أعرف كيف أفكر محمد صلاح، إذا خيرته بين البطولات التي حققها مع ليفربول وكأس إفريقيا سيختار كأس إفريقيا، هو أكثر لاعب يريد تحقيق ذلك اللقب".

وأتم زكي عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "لا نريد المزايدة، وأؤكد لكم أن محمد صلاح وطني أكثر من أي لاعب آخر في مصر".