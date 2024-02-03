البيت الأبيض: نعتقد أن الضربات في العراق وسوريا ناجحة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، السبت، عقب الغارات الأمريكية في سوريا والعراق: "نعتقد أن الضربات كانت ناجحة، ولا نعلم عدد المسلحين الذين قد يكونوا سقطوا أو أصيبوا خلالها".

وأضاف كيربي الضربات الجوية الأمريكية "استهدفت 3 منشآت في العراق، و4 في سوريا"، مشيراً أن "الرد الأميركي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة".

وقال كيربي في التصريحات التي أوردتها "رويترز": "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات"، لافتاً إلى أن "الضربات استغرقت نحو 30 دقيقة، وطائراتنا لم يصبها ضرر".