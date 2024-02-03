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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يوجه طلبا لـ اتحاد الكرة بعد رحيل فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا

طالب الاعلامي  إبراهيم فايق  اتحاد الكرة بسرعة اتخاذ الإجراءات بعد رحيل فيتوريا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم فايق : أنت لا تمتلك رفاهية الوقت.. إبراهيم فايق يطالب إتحاد الكرة بسرعة اتخاذ الإجراءات بعد رحيل فيتوريا .

يجتمع مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد المقبل ، لبحث ملف استمرار روي فيتوريا من عدمه في قيادة منتخب مصر ، بعد الخروج المخزي من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وعلم صدى البلد من مصادره أن مجلس اتحاد الكرة عرض على فيتوريا 300 الف دولار لانهاء تعاقده إلا أنه متمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملا وهو قيمة راتب 3 شهور بقيمة 600 الف دولار.

ويسود اتجاه برحيل فيتوريا على أن يتولى ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، مهمة تدريب المنتخب الأول بجانب عمله.

الجدير بالذكر أن الشرط الوحيد لفسخ تعاقد روي فيتوريا بدون الحصول على شرط جزائي هو عدم التأهل للمونديال 2026 ، لذلك سيكون فيتوريا حاضرا في اجتماع الأحد لمناقشة فسخ التعاقد.

وأكدت المصادر أن هناك 7 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة يرغبون في انهاء عقد فيتوريا بعد الأداء المخزي ببطولة أمم إفريقيا.
 

فيتوريا ‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة أبرز تصريحات فيتوريا رحيل فيتوريا

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