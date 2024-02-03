أمريكا تشن ضربات جوية في سوريا والعراق وجماعة الحوثي تستهدف إيلات بصواريخ باليستية .. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مسؤول أوروبي يبلغ شكري بإقرار الاتحاد الأوروبي لدعم مالي واقتصادي إضافي لمصر

محافظة البنك المركزي التركي حفيظة إركان تعلن استقالتها

البيت الأبيض: نعتقد أن الضربات ناجحة ولا نسعى للحرب مع إيران

أوستن: ضربنا 7 منشآت في العراق وسوريا تضم أكثر من 85 هدفاً

الجيش العراقي: الضربات الأمريكية تهدد بجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه

بايدن: الضربات الأمريكية "ستتواصل"



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الوطن" بيان الخارجية المصرية، والتي قالت فيه إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفيًا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، حيث بحثا مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ( ٢٠٢١- ٢٠٢٧)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن جماعة الحوثي نفذت عملية عسكرية باتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ باليستية، حيث قالت إن الهجوم "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار".

وقالت "الراي" إن الجيش الأمريكي أعلن أنه نفذ ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة متحالفة معه، لافتًا إلى أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم ضربها، وفق البيان، عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف.

ونقلت "القبس" عن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، قوله "نعتقد أن الضربات كانت ناجحة، ولا نعلم عدد المسلحين الذين قد يكونوا سقطوا أو أصيبوا خلالها"، مضيفًا أن الضربات الجوية الأمريكية "استهدفت 3 منشآت في العراق، و4 في سوريا"، مشيراً أن "الرد الأميركي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة"، كما أكد أن الولايات المتحدة "لا تسعى للحرب مع إيران". وقال "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات"، لافتاً إلى أن "الضربات استغرقت نحو 30 دقيقة، وطائراتنا لم يصبها ضرر".

وقالت "الأنباء" إن يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، قال إن "مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تتعرض إلى ضربات جوية من قبل طائرات أميركية"، مضيفاً أنها تأتي "في وقت يسعى العراق جاهداً لضمان استقرار المنطقة"، مشددًا على أن "هذه الضربات تعد خرقاً للسيادة العراقية، وتقويضاً لجهود الحكومة العراقية، وتهدد بجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وذكرت "الوطن" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قال إن الجيش الأمريكي شن ضربات ضد 7 منشآت في العراق وسوريا، تضم أكثر من 85 هدفاً، مشيراً إلى أن الحرس الثوري والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران تستخدمها لمهاجمة القوات الأمريكية، مضيفًا أن هذه الضربات هي "بداية للرد الأمريكي"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لا تسعى للصراع في الشرق الأوسط، لكننا لن نتسامح مع الهجمات ضد القوات الأمريكية".

وأشارت "الراي" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه "هذا المساء وبناء على توجيهاتي نفذت القوات الأميركية ضربات على منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والفصائل المتحالفة معه في مهاجمة القوات الأمريكية". وأضاف بايدن: "ردنا بدأ اليوم وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم".

دوليًا، قالت "الراي" إن حاكمة المصرف المركزي التركي حفيظة غاية إركان طلبت استقالتها من المنصب الذي تولّته قبل أقل من عام، وذلك على خلفية فضيحة إعلامية تتّهمها بمنح مزايا لعائلتها في المؤسسةـ قائلة "طلبت من الرئيس أن يعفيني من مهامي التي تولّيتها بكل فخر منذ اليوم الأول".

