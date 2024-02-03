لاعب الأهلي السابق.. الغندور يعلن عن صفقة مدوية للإسماعيلي

أتم مسئولو الإسماعيلي إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع أحمد الشيخ في صفقة انتقال حر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

و كتب خالد الغندور عبر فيسبوك: #رسميــــــــــاً الاسماعيلي يعلن ضم لاعب الوسط "احمد الشيخ"

نجح نادى الإسماعيلي، اليوم الجمعة، في إتمام تعاقده مع هشام محمد والبوركيني إيريك تراوري، ثنائي المقاصة السابق، في صفقتي انتقال حر.

نجح الإسماعيلي مؤخرا في إنهاء عقوبة إيقاف القيد، التي وُقعت عليه بسبب مستحقات للاعبين سابقين، والمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

لعب إيريك تراوري وهشام محمد، تحت قيادة المدرب الحالي للإسماعيلي، إيهاب جلال، حينما كان يتولى المسؤولية الفنية للمقاصة.

كانت آخر تجربة لتراوري مع نادي إنبي، على سبيل الإعارة من بيراميدز، قبل فسخ عقده.

كما رحل هشام محمد مؤخرا عن بيراميدز أيضًا.