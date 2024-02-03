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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرز رابع.. إبراهيم سعيد يهاجم مجلس الزمالك بعد التعاقد مع جوزيه جوميز

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

وجه إبراهيم سعيد رسالة غاضبة إلى  مجلس إدارة الزمالك بعد تعاقدع مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وكتب ابراهميم سعيد "مدرب فـ ـرز رابع"، "متعود على الخسارة وبيمـ ـوت في الهـ ـزيمة.

 

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز؛ لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسم ونصف الموسم.

 

ووقع جوزيه جوميز، على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف الموسم، خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وشهدت الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

 

يذكر أن جوزيه جوميز بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينيات، عندما عمل مساعد مدرب في ناديي باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغاليين.

 

وعمل مدربا للأحمال في عدة أندية، مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال، ومالاجا الإسباني، وباناثينايكوس اليوناني.

 

وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري، وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي، قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعاد مجددا في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.

 

كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، وبعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجددا للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني.

 

وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية، رفقة تشافيس البرتغالي، الذي رحل عنه في سبتمبر 2023.

 

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