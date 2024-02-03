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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قواعد في سوريا والعراق

صدى البلد

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف قاعدتي التنف والقرية الخضراء في سوريا وقاعدة عين الأسد بالعراق بالطيران المسير، وذلك بعد ساعات من ضربات جوية أمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والفصائل الموالية له، في سوريا والعراق.

وقالت ما يعرف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق: "استهدفنا برشقة صاروخية قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق".

وأضافت: "استهدفنا بطائرة مسيرة وصواريخ قاعدتي التنف والقرية الخضراء الأمريكيتين في سوريا".

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، شن غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، واستهداف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وفصائل أخرى تابعة له.

وقالت القيادة في بيان، إن الجيش الأميركي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم استهدافها "مقرات القيادة والعمليات، ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات، والمرافق اللوجستية، ومخازن الذخيرة"، لهذه الفصائل المسلحة، والذين "سهلوا الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وفق البيان.

 

 

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