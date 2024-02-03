عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: هدف فلسفة التعليم تدريب الطلاب على التفكير وتنمية المهارات للمشاركة في سوق العمل

صدى البلد

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن فلسفة التعليم تغيرت تغيرا جذريا بالعالم كله خلال السنوات الماضية، وبعد أن كان الهدف هو تحصيل أكبر قدر من المعلومات، وحشوها حشوا في أدمغة الطلاب؛ أصبح الهدف الأساسي هو تدريبهم على التفكير، وتنمية مهاراتهم التي تؤهلهم بعد التخرج، للمشاركة في سوق العمل.


وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (مدارس المتفوقين والنهوض بالتعليم) - أنه نتج عن الفلسفة الجديدة في إدارة عمليات التعليم أن أصبح التعليم التكنولوجي هو أساس التعليم فيما بعد انتهاء المرحلة الابتدائية، باعتبار أن التكنولوجيا أصبحت تدخل في كل كبيرة وصغيرة في كل أنواع المشروعات التي تمتلئ بها سوق العمل في هذه الأيام.


وأوضحت أن الدولة المصرية أدركت هذا التغير نحو التعليم التكنولوجي، وبدأنا نرى بالفعل اهتماما غير مسبوق به، سواء من وزارة التربية والتعليم، أو وزارة التعليم العالي، ولم يقتصر الاهتمام على التعليم الفني العادي، بل توجه الاهتمام كذلك إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.


وأشارت "الأهرام" إلى أن الابتكار هو صلب العملية التعليمية في مدارس التكنولوجيا، لكن كي يتحقق ذلك فلابد من توفير بيئة الابتكار للطالب داخل المدرسة، وذلك بتوفير المعامل المناسبة، والمواد الخام اللازمة، وأدوات البحث، وليس مجرد توفير كتب كثيرة يعكف الطالب على حفظها. 
 

مدارس التكنولوجيا التعليم التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

إبراهيم سعيد يسخر من جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قال؟

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

تراجع الأمطار على القاهرة والثلوج مستمرة بكاترين| حالة الطقس

الخارجية الأمريكية: يجب احترام حقوق الإنسان في ولاية أمهرة الإثيوبية

جراء ضربات أمريكا.. مصرع 18 من الفصائل الموالية لإيران في سوريا

بيان عاجل للجيش السوري بشأن الضربات الأمريكية

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على إضاعة منتخب مصر بطولة أمم افريقيا

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد

ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان إلى 35 مليون شخص.. تفاوت كبير في نتائج العلاج

ماذا يحدث لجسمك عند النوم جوار الموبايل؟

كيف تحافظ على أطرافك دافئة في الشتاء؟

فيديو

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ