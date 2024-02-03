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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات

صدى البلد

ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الجهود المصرية مستمرة ومع كافة الأطراف الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة مستمرة وبشكل كامل وكاف لمعيشة أكثر من 2.5 مليون إنسان يعيشون في القطاع، والمضي قدمًا على المسار السياسي وحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (جهود مصرية لوقف إطلاق النار) - أن تطور الأوضاع في قطاع غزة يستوجب تحرك المجتمع الدولي بفاعلية نحو إنهاء أزمة وكارثة الانتهاكات الإسرائيلية لكل الأعراف الدولية والإنسانية في غزة، وضرورة وقف التهجير القسري وتدمير منازل المواطنين في كافة أنحاء القطاع، والتحرك الفوري نحو إحياء مسار التهدئة وحل الدولتين.

وأشارت إلى أنه في هذا الإطار تأتي الجهود والتحركات المصرية مع كافة الأطراف لإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير حياة آمنة له على أرضه.. مشددة على أن أمن واستقرار المنطقة بأسرها لا يتحقق إلا بحل الدولتين وتنفيذ القرارات الأممية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة.

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