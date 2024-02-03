كينيدي يدعو بايدن إلى سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط

قال روبرت كينيدي جونيور، الذي يعتزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، إنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تسحب قواتها من دول الشرق الأوسط إذا كانت حقا لا تريد الصراع في المنطقة.

وعلق كينيدي على على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن عن ضربات عسكرية أمريكية على سوريا والعراق، الذي قال فيه إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط، بحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم” الإخباري.

وقال المرشح الرئاسي الأمريكي "إذا لم نسعى للصراع، فلنسحب القوات من هناك، إنهم غير مرحب بهم هناك، ليست هناك حاجة إليها".

وأضاف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إنهم أهداف لا حول لهم ولا قوة لكل من يريد إثارة الصراع في المنطقة أخرجوهم من هناك!".

روبرت كينيدي جونيور

ونفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) مساء أمس الجمعة غارات جوية على 85 هدفًا في سوريا والعراق.

وكما صرح ممثل القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى عبد الله، فإن الضربات الأمريكية تعد انتهاكا للسيادة.

وجاءت الغارات الأمريكية على مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق، ردا على الهجوم ضد القاعدة العسكرية الأمريكية في شمال شرق الأردن المعروفة بالهجوم على "البرج 22" والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات، بهجوم نفذ بطائرة مسيرة انطلقت من العراق.