المركزي المغربي نحو زيادة الاستثمارات الخضراء إلى 10% من الاحتياطيات

يتجه المغرب إلى رفع استثماراته في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة لتشكل 10%من احتياطياته من النقد الأجنبي، ارتفاعا من 7% حالياً، بحسب ما أعلنه محافظ البنك المركزي، .

وقال عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر حول تغير المناخ إن البنك استثمر 200 مليون دولار في سندات خضراء للبنك الدولي العام الماضي، أي بمثلي المستوى المسجل في 2016.

ويشار في السياق نفسه إلى أن المغرب عانى بشكل كبير من الجفاف، ويتأهب لعام سادس على التوالي من الجفاف، مما يهدد الحصاد وإمدادات المياه.

وبحسب الجواهري، فإن تأثير الجفاف وتداعياته على الاقتصاد الكلي "مثار قلق"، مضيفاً أن البنك المركزي يعمل على إمداد البنوك بإرشادات ومؤشرات لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ والتي تخص كبار المقترضين.

وتشير تقديرات البنك الدول إلى أن المغرب يحتاج تمويلا حجمه 78 مليار دولار بين 2022 و2050 لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

كما يتوقع أن يكلف الجفاف المغرب 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يدفع ما يقرب من مليوني شخص بحلول 2050 إلى مغادرة المناطق الريفية والاتجاه إلى بلدات ومدن

وقال الجواهري إن تغير المناخ يؤثر على النمو ونشاط التوظيف والتضخم، والتي قال إنها المتغيرات الأساسية التي تعتمد عليها قرارات السياسة النقدية.