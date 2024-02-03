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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 534 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 189.16 مليون درهم و495 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 986.85 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17.2 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 15.7 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية تليها مبايعة بقيمة 13.66 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 37.09 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 27.97 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 22.71 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.2 مليون درهم في منطقة أم هرير الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 14.17 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 205.34 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 50.21 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 107.06 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 145.84 مليون درهم منها 4 رهون لأراض بقيمة 3.88 مليون درهم و85 رهنا لفلل وشقق بقيمة 141.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 14.78 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 13.21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 24.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المنارة بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 1.66 مليون درهم.

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