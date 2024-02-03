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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل أقل مستوى منذ 2021

صدى البلد

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في يناير  إلى أدنى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات.

ووفقاً لبيان المنظمة، فإن تراجع المؤشر جاء وسط انخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب واللحوم، ليسجل 118 نقطة الشهر الماضي، مقابل 119.1 نقطة في ديسمبر 

وبذلك فإن قراءة الشهر الماضي هي الأقل منذ فبراير2021.

وبحسب البيان، انخفضت الأسعار العالمية لتصدير القمح، وسط المنافسة بين المصدرين ووصول إمدادات تم حصادها مؤخراً إلى دول نصف الكرة الجنوبي.

وانخفضت أسعار الذرة وسط تحسن ظروف المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين وزيادة الإمدادات في أميركا، وعلى مستوى أسعار اللحوم فتراجعت لسابع شهر على التوالي، وسط وفرة الإمدادات من دول مصدرة كبرى.

وترى المنظمة أن إنتاج الحبوب العالمي يبدو وأنه قد وصل إلى الذروة في 2023، عند مستويات 2.83 مليار دولار، في زيادة بأكثر من 1% عن مستويات 2022.

فيما الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة -أو الحبوب الأخرى بخلاف القمح والأرز- أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.523 مليار طن، بعد تعديل بزيادة 12 مليون طن هذا الشهر.

وأشارت المنظمة إلى أن الجزء الأكبر من التعديل يرجع إلى بيانات رسمية جديدة من كندا والصين (البر الرئيسي) وتركيا وأميركا حيث ارتفعت تقديرات إنتاج الذرة بدعم زيادة أكبر من المتوقع لأحجام المحاصيل والمساحات المحصودة.

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