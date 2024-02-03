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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف مدينة صعدة اليمنية بـ3 غارات أمريكية - بريطانية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام حوثية انه تم استهداف مدينة صعدة اليمنية بـ3 غارات أمريكية-بريطانية.

وشن العدوان الأمريكي البريطاني 4 غارات علي منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية.

وكانت سفينة تجارية اصيبت  بصاروخ قبالة سواحل اليمن.

فيما شنت طائرات أمريكية وبريطانية ، مساء الأربعاء ، غارات جديدة على الضواحي الشمالية لمدينة صعدة .

جاءت الغارات الامريكية البريطانية  بعد ساعات من اعلان القوات اليمنية في صنعاء من قصف المدمرة الحربية الأمريكية  "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون في وقت سابق من اليوم أعلنوا إطلاق  عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وأكد الحوثيون في بيان لهم ان كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.

وأشار البيان الي ان الحوثيين مستمرون إن في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.

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