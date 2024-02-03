المغرب .. إنقاذ 104 من المهاجرين غير الشرعيين

نجح خفر السواحل المغربية في إنقاذ 104 من المهاجرين غير الشرعيين ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب كان يعتزم الوصول بهم إلى جزر الكناري.



وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة المغربية، فإن الأشخاص الذين تم أنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم إلى السلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.



وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت الشهر الماضي أن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024، وهذا ضعف أعداد الوفيات غرقًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي