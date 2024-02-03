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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني: ارتفاع حصيلة قت.لى القوات الروسية إلى 387.940 جنديا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت بأن عدد القت.لى من الجيش الروسي ارتفع إلى 387.940 جنديًا في الحرب الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن هذه الإحصائية تشمل 880 ضحية تكبدتها القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وبحسب التقرير، فقدت روسيا أيضًا 6341 دبابة، و11805 مركبات قتالية مدرعة، و12352 مركبة وخزان وقود، و9300 نظام مدفعية، و979 نظام إطلاق صواريخ متعددة، و663 نظام دفاع جوي، و332 طائرة، و324 مروحية، و7161 طائرة بدون طيار، و24 سفينة حربية. قوارب وغواصة واحدة.

الجيش الأوكراني قتلى القوات الروسية الحرب الأوكرانية

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