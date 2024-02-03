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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة العمل تعلن عن 3261 فرصة لذوي الهمم فى 38 شركة

وظائف بوزارة العمل
وظائف بوزارة العمل المصرية

أذاعت فضائية دى إم سي، ببرنامج 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، بيانا لوزراة العمل ، حيث أعلنت وزارة العمل  في بيان صحفي  أمس انها تلقت طلبات من ٣٨ شركة قطاع خاص في ١٣ محافظة لديها ٣٢٦١ فرصة عمل متوفرة في عدد من التخصصات منها لأصحاب الهمم وذلك برواتب تبدأ من ٣٥٠٠ جنيه شهريا بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

خلال فبراير الجاري 

واوضحت الوزارة ان التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ الجاري عن طريق مكتب العمل التشغيل بمقر الوزراة القديم بمدينة نصر أو ميدريات العمل بالمحافظات او عن طريق ارقام وعناوين الشركات المرفقة على هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي بوزارة العمل على الانترنت.

٣٨ شركة قطاع خاص مكتب العمل وزراة العمل فبراير ٢٠٢٤ فبراير ٢٠٢٤ الجاري

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