نظرة مستقبلية مستقرة.. الإبقاء علي تصنيف الكويت الائتماني عند A+



ابقت وكالة تصنيف الائتمان الدولية كابيتال إنتليجنس تصنيفها الائتماني طويل الأجل للكويت عند A+ وقصير الأجل عند A1

كما أكدت على نظرتها المستقبلية عند مستقرة.

فيما انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.27 دولار ليبلغ 79.22 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 80.49 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار لتبلغ 77.33 دولار للبرميل في حين انخفضت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار لتبلغ 72.28 دولار.