فيلم وثائقي أمريكي يرصد جريمة قت.ل شاب لوالدته طمعا في ثروتها

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيلما أمريكيا بعنوان "ناثان كارمان.. مواطن كونيتيكت"، بعد أن أثارت قضية الشاب الأمريكي ناثان كارمان جدلًا كبيرًا وسط اهتمام إعلامي واسع.

ويعتزم المخرج يون موتسكين تصوير فيلم وثائقي عن حياة المتهم بقتل والدته في البحر طمعًا في ثروتها.

وما زال لغز كارمان محيرًا، خصوصًا بعد أن أنهى الشاب الأمريكي حياته منتحرًا في زنزانته، أثناء محاكمته بتهمة قتل والدته.

ويحاول الفيلم الوثائقي كشف حقائق وملابسات الجريمة، مع الوصول إلى أفراد العائلة والأصدقاء والمحققين الذين تولوا القضية، وكشف أسرار إنسانية حول علاقات الأسرة، ومشاعر الجشع لدى كارمان ومدى صحته العقلية، وطريقة تفكيره التي لا يمكن التنبؤ بها.

https://www.youtube.com/live/PKPjcBID6Pg?si=Ne7bqmLK0_wKv4hr