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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

16 شهيدا و25 جريحا.. الحشد الشعبي يكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية

أرشيفي
أرشيفي

 أعلنت فصائل الحشد الشعبي في العراق استشهاد 16 و جرح 25 آخرين من عناصرها إثر الغارات الأمريكية.

وشن تنظيم داعش الارهابي هجوماً على الجيش العراقي وقوات والحشد الشعبي في منطقة غربي الأنبار، مستغلا الضربات الأمريكية للمنطقة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وكان العراق ندد بالضربات الأمريكية داخل أراضيه، حيث قال الجيش في بيان له: "تتعرّض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهداً لضمان استقرار المنطقة".

وأضاف البيان: "إن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وقال مسئول في البنتاجون لـ "سكاي نيوز عربية" إن الولايات المتحدة قامت بتنسيق "لوجستيات" العمليات العسكرية مع الحكومة العراقية.

 

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