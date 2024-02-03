محلل سياسي: مصر ترفض وبقوة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد الدكتور بشير عبد الفتاح المحلل السياسي أن حكومة نتنياهو تتطلع إلى تنفيذ المخطط المتمثل في دفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو الحدود المصرية لإجبارهم على عبور و دخول سيناء المصرية الحدود، لذلك الآن قد وصل العدوان الإسرائيلي من شمال قطاع غزة إلى الوسط والجنوب في خان يونس والآن يحاولون طرد الفلسطينيين ودفعهم من خان يونس إلى رفح ثم إلى الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين ويجبر الفلسطنيني على العبور من سيناء.



وأكد عبد الفتاح خلال مداخله هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية داليا اشرف أن مصر ترفض وبقوة أي محاولات إسرائيلية في تهجير الفلسطينيين إلى مصر.