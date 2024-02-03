تصاعد جهود مكافحة أسراب الجراد جنوب البحر الأحمر للأسبوع الثاني على التوالي

تستمر الجهود المبذولة لمكافحة أسراب الجراد جنوب البحر الأحمر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أظهر تقرير صادر عن لجان مكافحة الجراد في المحافظة استمرار الحملات في مناطق متفرقة.

في وادي الدئيب شمال غرب قرية أبورماد، تتم عمليات المكافحة على مسافة 25 كيلومترًا متقطعة، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً، حيث شاركت في الحملة عدة سيارات مجهزة.

كما تمت المكافحة في منطقة كلال انقاب غرب قرية أبورماد ووادي سرارة سرمتاى ووادي كرمنديت، مع متابعة وتقييم الوضع بشكل دقيق.

وأكد مسئول في لجان المكافحة أن فرق المسح والاستكشاف تحركت في اتجاه الجنوب من منطقة حماطة حتى الشلاتين، وذلك للتحقق من أي تحركات لأسراب الجراد.

ويُشير التقرير إلى تكثيف الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة ومكافحة الجراد، بما في ذلك إجراء عمليات الرش والمسح البيئي والاستكشاف.

وفي إطار تلك الجهود، تم رفع مستوى الاستعداد في قواعد مكافحة الجراد في مرسى علم وحماطة ووادي الجمال والشلاتين وأبورماد ووادي الديب، حيث تمت متابعة أي تحركات للجراد وتقييم مدى الخطورة المحتملة.

يُذكر أن المناطق الحدودية جنوب البحر الأحمر، شهدت ظهورًا لأسراب متقطعة من حوريات الجراد الأصفر، قادمة من دولة السودان الشقيق، وقد تم التصدي لها بفعالية من خلال تنفيذ خطط مكافحة شاملة.