جميل عفيفي: الدولة اقتحمت الصعيد بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الجنوب

علق الكاتب الصحفي جميل عفيفي، على جهود الدولة في تنمية سيناء والصعيد، قائلا، محافظات الصعيد باستثمارات حكومية كبيرة، مما ساهم بصورة مباشرة في خلق آلاف من فرص العمل للشباب في محافظات الصعيد.

وأضاف جمال عفيفي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة نفذت أكثر من ألف مشروع بمختلف القطاعات داخل محافظة شمال سيناء بمختلف القطاعات.

واسترسل: إجمالي الاستثمارات في سيناء والصعيد بلغ 283 مليار جنيه، لتنفيذ 1015 مشروعاَ تنموياَ.

وأوضح أن محافظات الصعيد في مصر قبل 2014 كانت تعاني من عدم وجود صرف صحي، ومياه صالحة للشرب، وكثيرا من خدمات البنية الأساسية.

وشدد على أن تقوم بتنمية شاملة في سيناء والصعيد من خلال إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لأهالي الصعيد وسيناء، وإنشاء المدارس، وتحسين شبكات الطرق، ورفع كفاءة شبكات السكك الحديدية.

ولفت إلى أن الدولة استطاعت من خلال مبادرة حياة كريمة أن تقتحم كل القرى، لتطورها وتوفر كافة الخدمات الأساسية التي تضمن حياة تليق بالمواطن المصري.