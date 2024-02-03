خبير يُحذر من وضع البيانات الشخصية على برامج الذكاء الاصطناعي...اعرف السبب

قال المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن "تشات جي بي تي" برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي مازال يعد برنامجًا جديدًا ومستحدثًا ومن الطبيعي أن يوجد به ثغرات أو ساقطات من البرنامج كتسريب بيانات المستخدمين على سبيل المثال.

يجب أخذ الاحتياط

وأضاف “غانم” عبر تقنية "زووم" ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم السبت، أنه يجب أخذ الاحتياط وعدم وضع البيانات الشخصية عند استخدام "تشات جي بي تي" من خلال الأسئلة التي يقترحها الشخص ويجب أن تقتصر الأسئلة فقط على المقررات والمناهج المتعلقة بالعلوم المختلفة.

وتابع المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات أنه لا يجب إعطاء على أي أسئلة في البرامج التي تقوم على الذكاء الاصطناعي لأنها تجمع بياناته وتبدأ في وضع المقترحات والإعلانات على أساسها.