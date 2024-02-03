قومى المرأة ينظم زيارة لمدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولى مع المسيرات الماليات

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لقاءً للدكتور كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، مع الميسرات الماليات بمشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى بمحافظة القليوبية.

يأتى ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة"، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، وضمن برنامج الشمول المالي وفي إطار التعاون القائم بين المجلس القومي للمراة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي ضوء زيارة الدكتور كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات لمحافظة القليوبية.

وقام الدكتور كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، بجولة تفقدية داخل مركز شبين القناطر، للوقوف على التجربة المصرية في مجال إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وخلال اللقاء، تحدثت الميسرات عن مدي الاستفادة التي حصلن عليها من التدريبات التي تلقينها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورهن كميسرات في نقل كل ما يتلقينه إلى سيدات و فتيات القرى التابعة لهن.

وأعرب مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، عن إعجابه بالتعاون المثمر القائم بين المجلس والوزارة لنقل التدريب إلى هؤلاء الميسرات لرفع وعيهن باعتبار السيدة هي الأسرة والأسرة هي نواة المجتمع.

من جانبها، أكدت إنجي اليماني، مدير مكتب الشمول المالي بالمجلس، أن المجلس حريص على رفع وعي والمهارات العلمية والعملية للميسرات الماليات بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع الجهات الداعمة لهن.