أستاذ علوم سياسية: وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة شرق أوسطية

قال الدكتور إسماعيل تركي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والباحث في العلاقات الدولية إن المسؤولين الأمريكيين منذ بداية الصراع في ٧ أكتوبر لم يتوانوا ولم يتوقفوا عن زيارتهم للمنطقة وإرسال رسائل لكل الأطراف سواء للحلفاء و للاعداء وبالتالي مع كل موقف وكل ضغط يقوم وزير الخارجية الأمريكي بالزيارة في الشرق الأوسط ومحاولة ارسال رسائل للأطراف المختلفة.

وأكد تركي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على الفضائية المصرية، أن هذه المرة بعد إجتماع باريس مع رؤوساء مخابرات عدد من الدول لمحاولات وقف إطلاق النار لتبادل الأسري فكانت هناك ملامح هدنة لتبادل الأسري ببن إسرائيل وحماس وكان هناك بداية التوافق على إطار معين ، فكانت النتائج لم تتم بشكل جيد وهناك أحاديث اتيه من المملكة العربية السعودية ومن قطر عن الضغط على إسرائيل بمحاولة عمليات تطبيع كاملة في مقابل وقف إطلاق النار واتمام افق سياسي، واقامة دولة فلسطينية.

واضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذه رسالة مهمة فد يأتي بها بلينكن الى الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة، فهناك خطاب أمريكي متواصل ومناور للمنطقة يحاول جذب المزيد من المكاسب للحكومة الإسرائيلية فلا يمكن الضغط على إسرائيل.

الغرب مقتنع تماما ان دعم إسرائيل وحمايتها وركيزة اساسية من ركائز السياسية الخارجية الخاصة بهم.