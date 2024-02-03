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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا ترسل كندا صواريخ خارج الخدمة إلى أوكرانيا؟

صدى البلد

أكدت وزارة الدفاع الكندية، اليوم السبت، أنها تدرس طلبات إرسال صواريخ جو - أرض خارج الخدمة إلى أوكرانيا.

وطلب حزب المحافظين المعارض في كندا، الحكومة بإرسال عشرات الآلاف من الصواريخ المسحوبة من الخدمة إلى أوكرانيا بدلاً من تدميرها، حسبما ذكرت شبكة “سي بي سي”، أمس الجمعة.

وتخزن القوات المسلحة الكندية 83303 صواريخ جو - أرض غير موجهة من طراز CRV7، والتي تم إدخالها في السبعينيات وخرجت من الخدمة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبينما وقعت أوتاوا عقدًا قبل ثلاث سنوات للتخلص من الصواريخ، يعتقد المحافظون أنها لا تزال مفيدة في أوكرانيا.

وقال بيير بوليفر، زعيم المعارضة وزعيم حزب المحافظين: "لقد حان الوقت لتقليل الكلام والمزيد من العمل".

وأضاف: "بدلاً من إجبار الكنديين على دفع ملايين الدولارات لوقف استخدام هذه الأسلحة"، قال إنه يجب تقديمها إلى "أوكرانيا التي يمكنها استخدامها للدفاع عن سيادتها".

صواريخ خارج الخدمة أسلحة خارج الخدمة صواريخ جو-أرض وزارة الدفاع الكندية

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