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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. القبض علي 17896 من الوافدين .. اعرف السبب

صدى البلد

نجحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالسعودية في ضبط (17896) مخالفًا، منهم (10874) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4123) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2899) مخالفًا لنظام العمل.

بلغ حسب بيان الداخلية السعودية  إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (937) شخصًا (29%) منهم يمنيو الجنسية، و(69%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (48) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضبطت الداخلية  (7) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (56686) وافداً مخالفًا، منهم (51445) رجلاً، و(5241) امرأة.

وتم إحالة (49721) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1789) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10096) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. 

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة

السعودية

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